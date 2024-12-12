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Disney нашла режиссёра для ремейка мультфильма «Рапунцель»

Disney нашла режиссёра для ремейка мультфильма «Рапунцель»
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По данным издания The Hollywood Reporter, Disney уже определилась с режиссёром для киноремейка мультфильма «Рапунцель: Запутанная история». Постановщик тоже дал согласие для работы над картиной.

Постановщиком ленты выступит Майкл Грейси, известный по проекту «Величайший шоумен». Оригинальный мультфильм «Рапунцель: Запутанная история» вышел в прокат в 2010 году.

Дженнифер Кейтин Робинсон, которая руководит перезапуском фильма «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» от Sony, написала черновой вариант сценария для ремейка «Рапунцель». Информации о сюжете или актёрском составе создатели ленты пока что не раскрывают.

Disney продолжает уделять приоритетное внимание своим ремейкам, в которых основное внимание уделяется популярным персонажам. В этом месяце в кинотеатрах выйдет фильм-приквел про Муфасу, в марте 2025-го — ремейк «Белоснежки» с Рэйчел Зеглер в главной роли. Ещё ожидаются ремейки «Моаны» и «Лило и Стича».

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