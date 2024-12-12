Где и когда смотреть крупную игровую церемонию The Game Awards 2024

В ночь с 12 на 13 декабря (то есть сегодня ночью) пройдёт The Game Awards 2024. Шоу должно получиться горячим: по слухам от инсайдеров и журналистов, геймерам устроят настоящий праздник с крупными анонсами и парочкой «шокирующих» сюрпризов.

Помимо показа игр, назовут победителей в различных номинациях, в том числе раскроют, какая игра в 2024 году заберёт звание лучшей. The Game Awards 2024 стартует в 3:00 мск.

Какие игры поборются за звание лучшей в этом году?

Astro Bot

Balatro

Black Myth: Wukong

Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Final Fantasy VII Rebirth

Metaphor: ReFantazio

Где смотреть церемонию?

Смотреть The Game Awards 2024 можно на официальных каналах шоу как на YouTube, так и на Twitch. На последнем, как правило, в разы меньше задержка.