Джим Керри готов сыграть в продолжении «Маски», но у него есть условие

Во время беседы с журналистом издания ComicBook культовый Джим Керри поговорил про потенциальное возвращение франшизы «Маска», которая сыграла большую роль в карьере актёра.

По словам Керри, он готов вернуться к франшизе и сняться в роли Стэнли Ипкиса (то есть Маски), если у ленты будет отличный сценарий.

О боже, знаете, у этого должен быть отличный сценарий. Если бы кто-то придумал хороший сюжет, то я бы подумал. Знаете, дело не в деньгах. Я шучу о деньгах… но я никогда не знаю наверняка. В таких вещах нельзя быть уверенным.

«Маска» — комедийный фильм 1994 года, ставшая культовой благодаря харизме Джима Керри и запоминающемуся образу Маски.