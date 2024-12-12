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Джим Керри готов сыграть в продолжении «Маски», но у него есть условие

Джим Керри готов сыграть в продолжении «Маски», но у него есть условие
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Во время беседы с журналистом издания ComicBook культовый Джим Керри поговорил про потенциальное возвращение франшизы «Маска», которая сыграла большую роль в карьере актёра.

По словам Керри, он готов вернуться к франшизе и сняться в роли Стэнли Ипкиса (то есть Маски), если у ленты будет отличный сценарий.

О боже, знаете, у этого должен быть отличный сценарий. Если бы кто-то придумал хороший сюжет, то я бы подумал. Знаете, дело не в деньгах. Я шучу о деньгах… но я никогда не знаю наверняка. В таких вещах нельзя быть уверенным.

«Маска» — комедийный фильм 1994 года, ставшая культовой благодаря харизме Джима Керри и запоминающемуся образу Маски.

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