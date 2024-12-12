Продюсер готов выделить $ 60 млн, чтобы Брэд Питт и Анджелина Джоли снялись в одном фильме

По информации издания Page Six, Анджелина Джоли и Брэд Питт могут сняться в совместном фильме. С такой инициативой выступил продюсер Дэнни Росснер, который накопил с помощью спонсоров $ 60 млн.

По мнению Росснера, этой суммы будет достаточно, чтобы убедить Питта и Джоли сняться вместе в одной картине. У продюсера даже есть идея самого фильма, которую он вынашивал около 20 лет.

Сюжет расскажет о любви. События развернутся в годы Второй мировой войны. Питт может сыграть хозяина отеля в Каннах Эммануэля Мартинеса, а Джоли — его любовницу и музу Эмму Дигард.

На самом деле сложно представить, чтобы после всех разбирательств между собой Анджелина и Брэд захотели бы сняться вместе: пара развелась в 2019 году, но их неприязнь друг к другу сохранилась и до сих пор. В том числе она связана с конфликтами вокруг ведения бизнеса и отношениями с детьми.