Сбои в работе WhatsApp в России и по всему миру устранены

Вчера ночью пользователи WhatsApp стали жаловаться на работу мессенджера. Люди отмечали, что сервис не доставлял сообщения до контактов, а у некоторых и вовсе не загружались чаты и медиафайлы. В какой-то момент проблемы устранили, но потом они появились вновь.

По состоянию на сегодняшний день проблемы в работе мессенджера устранили. Последние жалобы поступали прошедшей ночью, около 1:00 мск. Сейчас о неполадках не сообщается, поскольку их уже наверняка все устранили.

Причина происходящего так и не выяснилась. С проблемами столкнулись как российские пользователи, так и жители других стран.