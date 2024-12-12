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Фильм о Глиноликом из DC начнут снимать в 2025 году — сценарий пишет Майк Флэнаган

Фильм о Глиноликом из DC начнут снимать в 2025 году — сценарий пишет Майк Флэнаган
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По данным Variety, съёмки фильма про Глиноликого из комиксов DC стартуют в 2025 году. Точной даты пока нет, однако радует, что производство картины не забросят.

За сценарий картины будет отвечать Майк Флэнаган, режиссёр высокооценённых шоу Netflix вроде «Призраков дома на холме», «Полуночной мессы», «Клуба полуночников» и подобных проектов.

Продюсированием фильма займётся Мэтт Ривз, режиссёр «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном. Сюжетных деталей ленты нет, но её действие вряд ли развернётся в основной киновселенной DC. Вероятно, события, как и в «Бэтмене», произойдут в другой, альтернативной реальности.

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