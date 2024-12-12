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«Поживём — увидим»: Уиллем Дефо — о возвращении к роли Зелёного гоблина

«Поживём — увидим»: Уиллем Дефо — о возвращении к роли Зелёного гоблина
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Уиллем Дефо — американский актёр, известный по многим лентам, но фанаты кинокомиксов знают его по роли Зелёного гоблина в «Человеке-пауке» Сэма Рэйми и «Человеке-пауке: Нет пути домой» Джона Уоттса. Партия Дефо в триквеле стала отличной, поэтому фанаты спрашивают, планирует ли актёр ещё раз повторить роль злодея.

В недавнем интервью Дефо обсудил это. По его словам, исключать эту возможность в любом случае нельзя.

Посмотрим. Поживём — увидим. Но я бы мог вернуться, да. С Томом было здорово работать, да и все фильмы про Человека-паука, в которых я снимался, были очень весёлыми.

Вероятно, Sony Pictures захочет ещё раз порадовать фанатов Зелёного гоблина и столкнуть с ним Человека-паука. Когда это произойдёт и произойдёт ли вообще, пока сказать трудно.

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