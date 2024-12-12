В России хотят идентифицировать геймеров через «Госуслуги» — Steam грозит блокировка?

По данным газеты «Коммерсантъ», группа сенаторов и депутатов из Госдумы разработала законопроект, обязывающий цифровые площадки и сервисы распространения видеоигр идентифицировать игроков через номер мобильного телефона или портал «Госуслуги».

Инициативу предлагают реализовать Антон Горелкин, Антон Немкин, первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, а также сенаторы Артем Шейкин, Лилия Гумерова и Наталья Кувшинова. Они планируют проводить экспертизу видеоигр, по результатам которой определят, присутствуют ли в продукте элементы запрещённой в стране информации.

Один из собеседников газеты предупредил, что в случае принятия законопроекта популярные площадки для покупки игр вроде Steam и GO вряд ли будут исполнять требования закона, что, в свою очередь, может послужить предлогом для их блокировки в России.

Также эксперты считают, что идея может навредить российским разработчикам игр больше, чем иностранным, поскольку отечественным авторам придётся нести административные и финансовые затраты на подключение к ЕСИА.