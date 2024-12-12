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Начались съёмки драматического фильма «Мужу привет» с Юлией Пересильд

Начались съёмки драматического фильма «Мужу привет» с Юлией Пересильд
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Студия Yellow, Black and White и онлайн-кинотеатр START приступили к работе над драматическим фильмом «Мужу привет». Об этом сообщило издание «Бюллетень кинопрокатчика».

В центре сюжета ленты оказывается лучезарная сотрудница ЗАГСа Катерина и её семья. Каждый день она скрепляет любящие сердца, а её собственный брак давно поставлен на паузу. Муж Катерины пять лет находится в коме, но она продолжает его ждать и любить.

Фото со съёмок

Фото: START

Фото: START

Фото: START

Фото: START

Фото: START

Фото: START

Фото: START

Режиссёром картины выступает Антон Маслов. В актёрском составе проекта вместе со звездой «Вызова» Юлией Пересильд также задействованы Екатерина Воронина, Кирилл Русин, Дмитрий Лысенков, Софья Зайка и другие.

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