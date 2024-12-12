«Мы должны забыть этот фильм»: критики разгромили «Крейвена-охотника» от Sony

Уже 13 декабря в мировых кинотеатрах состоится премьера фильма «Крейвен-охотник» — новой картины в супергеройской киновселенной Sony. Лента расскажет историю становления одного из главных противников Человека-паука — русского эмигранта Сергея Кравинова в исполнении Аарона Тейлор-Джонсона.

Критики уже посмотрели фильм и выпустили обзоры ленты. Большинство обозревателей пришли к выводу, что Sony Pictures вновь сняла проходной кинокомикс — всего лишь 15% журналистов рекомендуют фильм к просмотру. Критики хвалят игру Аарона Тейлор-Джонсона, при этом ругают всё остальное: от спецэффектов до ужасных диалогов и скучного главного героя. Обозреватели отмечают, что лента ничем не лучше, но и не хуже провальных «Морбиуса» и «Мадам Паутины».

Фото: Rotten Tomatoes

Что пишут критики о фильме «Крейвен-охотник»

«Крейвен-охотник» попадает в утиль комиксового супергеройского кино с его полной некомпетентностью, ужасными диалогами, неестественной игрой актёров и ужасными, невыразительными визуальными эффектами.

Как и «Женщину-кошку», мы должны забыть этот фильм сразу после того, как закончили его просмотр.

Трудно сказать, что это худший фильм Sony из серии «о Человеке-пауке, но не совсем», но он чертовски близок к этому. Весь фильм — это один большой беспорядок, пытающийся выстоять в роли супергеройской эпопеи.

Фильм настолько пуст, настолько лишён жизни, несмотря на множество отчаянных и талантливых актёров, пытающихся его оживить, что он жутко напоминает созданную наспех пустоту худших фильмов о супергероях 2000-х, тратящих ваше время впустую.

Премьера ленты в России неофициальными способами должна состояться 21 декабря.