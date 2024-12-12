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На прохождение Assassin's Creed Shadows уйдёт не меньше 30 часов

На прохождение Assassin's Creed Shadows уйдёт не меньше 30 часов
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Творческий директор Assassin's Creed Shadows Джонатан Дюмон раскрыл продолжительность игры. Разработчик заявил, что на прохождение экшена геймеры потратят разное время — всё будет зависеть от прохождения побочных заданий, тщательности исследования мира и других составляющих.

При этом только на сюжетную кампанию уйдёт сопоставимое с прошлыми частями серии время. Так, на прохождение Origins в среднем уходит около 30 часов, Odyssey — около 45 часов, а на Valhalla нужно потратить около 60 часов.

Таким образом, прохождение Shadows займёт от 30 до 60 часов — в зависимости от стиля игры. А вот на полную зачистку карты со всеми квестами геймеры наверняка потратят не меньше 100 часов.

Релиз Assassin's Creed Shadows состоится 14 февраля 2025 года на ПК, PS5 и Xbox Series.

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