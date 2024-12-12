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«Не ломайте себе ничего»: актриса Кристина Асмус раскрыла детали инцидента на спектакле

«Не ломайте себе ничего»: актриса Кристина Асмус раскрыла детали инцидента на спектакле
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В начале месяца актриса Кристина Асмус, известная по «Интернам» и «Тексту», рассказала об инциденте, случившемся во время её выступления на спектакле. В детали актриса не вдавалась, но сейчас подробности всё же раскрыла.

По словам Асмус, из-за травмы ей сделали операцию на ноге. У актрисы обнаружили разрыв передней крестообразной связки и порванный мениск. Операция прошла успешно, но теперь Кристине нужно пройти курс восстановления, который займёт три-четыре недели.

И вот когда эта нечестивая спинальная начала отходить, а следом и первая ночь операции – ну это адище просто! Пожалуйста, не рвите и не ломайте себе ничего, это больно. Я сходила проверила.

Фото актрисы, опубликованное в соцсетях

Фото: Из соцсетей Кристины Асмус

Медики прописали актрисе носить компрессионные чулки на протяжении всего восстановления.

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