Вышел трейлер спецэпизода сериала «Мажор 10 лет» — премьера 21 декабря

«Кинопоиск» представил трейлер «Мажор 10 лет» — спецэпизода знаменитого детективного сериала. Премьера спецвыпуска состоится уже 21 декабря.

Видео доступно на YouTube-канале Кинопоиск Премьеры. Права на видео принадлежат «Кинопоиску».

В эпизоде «Мажор 10 лет» команда франшизы соберётся в юбилейном спецэпизоде, чтобы вспомнить, как всё начиналось, поделиться любимыми моментами со съёмок и разобраться в том, как изменились герои «Мажора» за все время.

Сериал «Мажор» стартовал в декабре 2014 года на Первом канале. Шоу рассказывает о ребёнке богатых родителей Игоре Соколовском (Павел Прилучный), получившем юридическое образование, но так и не вышедшем на работу. После серьёзного проступка родители отправляют его в отделение полиции, где он начинает работать ночным полицейским, а вся его жизнь меняется к лучшему.

Вместе с сериалом по франшизе также выпустили полнометражные фильмы: «Мажор. Фильм» (2021), «Мажор в Сочи» (2022) и «Мажор в Дубае», который выйдет на больших экранах уже в 2025 году.