«Кого волнует, что мне нравится?» Квентин Тарантино — о критике его мнения о «Джокере 2»

В октябре известный голливудский режиссёр Квентин Тарантино поделился своим мнением о фильме «Джокер: Безумие на двоих». Картина не понравилась большинству критиков и зрителей, однако постановщик «Криминального чтива» нашёл в ней скрытое послание и оценил актёрскую игру Хоакина Феникса.

Спустя полтора месяца Тарантино прокомментировал ситуацию вокруг его положительного отзыва, который разозлил фанатов первой части. Режиссёр заявил, что не вкладывал в свой отзыв какую-либо рекламу — ему просто понравилась картина. Он недоумевает, почему кому-то есть дело до его мнения.

Я иду в кино и говорю, что мне нравится «Джокер 2». Теперь об этом написали 150 статей. А потом вы читаете комментарии: «Квентин — чёртов ублюдок. Этот фильм — отстой. Он чёртов ублюдок, раз говорит, что это хороший фильм». Почему я чёртов ублюдок? Мне просто понравился фильм! Это делает меня ублюдком? Фильм либо нравится, либо нет. Я не рекламирую фильм. Я ничего не делаю. Я просто говорю, что он мне нравится. Кого волнует, что мне нравится? Какое вам дело, что мне нравится? Кто-то пишет: «Я думаю, он что-то упускает». Ну, я уверен, что есть много всего, что я мог бы сказать, что ты упускаешь, но мне на это всё равно.

Сейчас Квентин Тарантино занимается сценарием своего десятого фильма после отмены «Кинокритика». Главную роль в ленте должен был сыграть Брэд Питт, однако режиссёр забраковал свою же идею.