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Онлайн-кинотеатры России выступили против введения прокатных удостоверений

Онлайн-кинотеатры России выступили против введения прокатных удостоверений
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11 декабря стало известно, что в Госдуму могут внести законопроект, обязывающий онлайн-кинотеатры получать прокатные удостоверения на показ контента. Отмечается, что данные поправки внесут в закон «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации». Это значит, что для выхода фильмов и сериалов на стримингах необходимо будет получать специальное разрешение от Минкультуры.

Российские онлайн-кинотеатры уже прокомментировали ситуацию изданию «Бюллетень кинопрокатчика». В целом они не поддержали возможный законопроект, отметив, что он скажется на индустрии лишь негативным образом: от повышения цен до пропажи контента и задержек премьер.

Так, в «Кинопоиске» заявили, что введение прокатных удостоверений крайне негативно скажется не только на бизнесе онлайн-кинотеатров и производителей контента, но и на зрителях. В Start отметили, что для введения подобной меры необходимо сперва провести большое обсуждение с членами индустрии, а в Okko заявили, что считают прокатные удостоверения избыточным механизмом, который может повлиять в том числе на рост цен на подписки.

В Госдуме пока не комментировали реакцию на возможный законопроект.

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