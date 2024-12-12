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Тимоти Шаламе не будет выпускать музыкальный альбом после премьеры «Никому не известного»

Тимоти Шаламе не будет выпускать музыкальный альбом после премьеры «Никому не известного»
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Тимоти Шаламе пообщался с журналистами издания Variety. Главной темой разговора стала грядущая премьера ленты «Никому не известный» о музыканте Бобе Дилане.

Шаламе учился игре на гитаре и вокалу на протяжении шести лет. Однако, несмотря на это, актёр не собирается выпускать собственный музыкальный альбом.

Где-то через три дня после начала съёмок фильма он [Тимоти Шаламе] выскочил, и то, что он выдал, взорвало мне мозг. Всё не пришло сразу. Ему потребовалось шесть лет работы, чтобы достичь нынешнего уровня владения музыкой. Поэтому когда я впервые услышал, как он поёт, он был невероятно хорош.

«Никому не известный» расскажет, как 19-летний музыкант приехал в Нью-Йорк в 1961 году в поисках своего героя, больного Вуди Гатри. Его принимает фолк-сцена Нью-Йорка, которая признаёт его талант.

Премьера фильма состоится уже 25 декабря в кинотеатрах по всему миру.

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