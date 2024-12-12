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В шутере The Finals стартовал пятый сезон с новой картой, клубами и боевым пропуском

В шутере The Finals стартовал пятый сезон с новой картой, клубами и боевым пропуском
Аудио-версия:
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12 декабря в сетевом шутере The Finals стартовал пятый сезон поддержки. Апдейт уже доступен всем игрокам на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series, а также на PlayStation 4, где игра вышла сегодня.

Видео доступно на YouTube-канале The Finals. Права на видео принадлежат Embark Studios.

Пятый сезон стал крупнейшим за всю историю шутера. В нём разработчики добавили карту Bernal в мексиканском стиле, два новых оружия и два новых гаджета, трёх спонсоров с отдельными заданиями и наградами, а также новый боевой пропуск со множеством косметических предметов. В шутере также появилась система Клубов — игроки могут вступать в них, чтобы находить напарников для совместной игры, обмена подарками и общения.

С полным списком изменений можно ознакомиться в посте разработчиков в Steam. Пятый сезон поддержки The Finals продлится до середины марта.

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