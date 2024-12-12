Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Shanghai Major 2024. Плей-офф. День 9
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
06:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Алексей Пажитнов призвал играть в «Тетрис» на консолях Nintendo в новой рекламе

Алексей Пажитнов призвал играть в «Тетрис» на консолях Nintendo в новой рекламе
Аудио-версия:
Комментарии

Легендарная игра «Тетрис» отметила в 2024 году свой 40-летний юбилей. В честь данного события компания Nintendo анонсировала выход классических версий головоломки для Game Boy Color и NES в подписке Nintendo Switch Online.

В рекламном ролике снялся даже создатель «Тетриса» Алексей Пажитнов. Он поблагодарил фанатов и призвал их продолжать играть в «Тетрис».

Видео доступно на YouTube-канале Nintendo of America. Права на видео принадлежат Nintendo.

Я хочу поблагодарить всех фанатов по всему миру. Вы все являетесь частью наследия «Тетриса» на протяжении этих 40 лет и будущего. Надеюсь, вам понравятся эти исторические игры от «Тетриса» и Nintendo. Играйте в «Тетрис», мои друзья!

Примечательно, что это первый случай за прошедшие 35 лет, когда версия «Тетриса» для NES будет перевыпущена.

Материалы по теме
Главный триллер года и лучшая роль Хью Гранта. Обзор фильма «Еретик»
Главный триллер года и лучшая роль Хью Гранта. Обзор фильма «Еретик»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android