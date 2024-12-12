Алексей Пажитнов призвал играть в «Тетрис» на консолях Nintendo в новой рекламе

Легендарная игра «Тетрис» отметила в 2024 году свой 40-летний юбилей. В честь данного события компания Nintendo анонсировала выход классических версий головоломки для Game Boy Color и NES в подписке Nintendo Switch Online.

В рекламном ролике снялся даже создатель «Тетриса» Алексей Пажитнов. Он поблагодарил фанатов и призвал их продолжать играть в «Тетрис».

Видео доступно на YouTube-канале Nintendo of America. Права на видео принадлежат Nintendo.

Я хочу поблагодарить всех фанатов по всему миру. Вы все являетесь частью наследия «Тетриса» на протяжении этих 40 лет и будущего. Надеюсь, вам понравятся эти исторические игры от «Тетриса» и Nintendo. Играйте в «Тетрис», мои друзья!

Примечательно, что это первый случай за прошедшие 35 лет, когда версия «Тетриса» для NES будет перевыпущена.