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Фильм «Руки Вверх!» снова доступен в онлайн-кинотеатрах

Фильм «Руки Вверх!» снова доступен в онлайн-кинотеатрах
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В начале декабря разгорелся скандал, связанный с удалением фильма «Руки Вверх!» из онлайн-площадок из-за проблем с правами на песни «Крошка моя», «Ну где же вы, девчонки», «Лишь о тебе мечтая». Лидер коллектива Сергей Жуков уже назвал запрет на выпуск ленты незаконным и подал три судебных иска.

Фото: «Кинопоиск»

12 декабря генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн заявил, что фильм снова доступен в российских онлайн-кинотеатрах. Редакция «Чемпионата» проверила данную информацию и подтверждает, что лента действительно появилась в каталоге стримингового сервиса «Кинопоиск».

Напомним, премьера фильма «Руки Вверх!» в кинотеатрах состоялась 10 октября 2024 года. За время проката лента собрала около 966 млн рублей, а премьера в онлайн-сервисах состоялась 28 ноября.

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