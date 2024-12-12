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Российские BetBoom Team и PARIVISION прошли в финал верхней сетки ESL One Bangkok 2024 по Dota 2

Российские BB Team и PARIVISION прошли в финал верхней сетки турнира по «Доте» в Бангкоке
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В финале верхней сетки престижного турнира ESL One Bangkok 2024 по Dota 2 сыграют две российские команды — BetBoom Team и PARIVISION.

Сегодня утром BB Team выиграла у Falcons в полуфинале — матч завершился со счётом 2:1 по картам. А только что победу с аналогичным счётом одержал другой российский состав: PARIVISION оказалась сильнее AVULUS.

Фото: Liquipedia

Оба коллектива уже обеспечили себе места в топ-3 и рейтинговые очки, необходимые для приглашения на следующий топ-чемпионат серии — февральскую DreamLeague Season 25. В нижней сетке также продолжает борьбу ещё один отечественный коллектив: Team Spirit завтра сыграет с Nigma Galaxy в матче на вылет.

Топ-турнир ESL One Bangkok 2024 по Dota 2 проходит с 9 по 15 декабря в столице Таиланда. 12 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.

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