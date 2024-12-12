Вышел новый русский трейлер эротического фильма «Плохая девочка» с Николь Кидман. В ролике показали, как зарождается роман между руководительницей компании и пришедшим молодым стажёром.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат A24.

Картина расскажет историю влиятельной бизнесвумен из Нью-Йорка по имени Роми, которая балансирует между профессиональным успехом и личной самореализацией в браке с театральным режиссёром. Через некоторое время в семье появляется трещина, и женщина старается заделать её молодым стажёром Сэмюэлем. С этого момента семейная жизнь женщины рушится, как и вся её построенная карьера.

Также в фильме сыграли Антонио Бандерас («Анчартед: На картах не значится»), Харрис Дикинсон («Стальная хватка») и Софи Уайлд («Мальчик поглощает вселенную»). Режиссёром выступила Халина Рейн («Тела, тела, тела»).

Фильм также официально доберётся и до кинотеатров России уже 16 января.