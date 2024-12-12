Комментатор Sheyl назвал главного фаворита Perfect World Shanghai Major по CS 2

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Киберспортивный комментатор Никита Sheyl Демешов специально для «Чемпионата» дал прогноз на плей-офф Perfect World Shanghai Major 2024 по CS 2.

Кастер студии FISSURE считает главным претендентом на чемпионский титул VItality.

После этапа «легенд» однозначно лучшей командой я выделю Vitality. Суперхорошая игровая форма, дисциплина — видно, что мужики в потоке и пришли сюда за победой.

Sheyl также порассуждал о раннем вылете NAVI, которая не смогла пробиться в плей-офф.

Тяжело судить о причинах провала, не зная внутренней кухни. Вообще, NAVI всегда начинали групповые этапы и подобные «швейцарки» не очень качественно, зато в плей-офф включались и начинали набирать. Плюс не забываем о системе MR12, где очень короткие дистанции в матчах bo1, и там правда многое зависит от рандома. Отдельный респект w0nderful, который после болезни круто включился и стадию «легенд» отыграл очень хорошо!

Плей-офф чемпионата мира Perfect World Shanghai Major 2024 по CS 2 проходит 12–15 декабря в Китае. Матчи турнира бесплатно показывает студия FISSURE на Twitch и YouTube.