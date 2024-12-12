В «Мир танков» добавили героев мультфильма «Простоквашино»

Разработчики игры «Мир танков» из студии Lesta Games анонсировали новогоднее обновление версии 1.31. Апдейт украсил базы и ангары геймеров, привнёс ежедневные бонусы, специальные задания с наградами, режим «Натиск», новые клановые активности и много чего ещё.

Видео доступно на YouTube-канале «Мир Танков». Права на видео принадлежат Lesta Games.

Частью праздничного обновления станет коллаборация с «Союзмультфильмом». В рамках неё в игру добавили персонажей из культового мультфильма «Простоквашино»: полосатый кот Матроскин, добродушный пёс Шарик, энергичный Галчонок и заботливая Тама-Тама.

Для получения героев игрокам необходимо в период с 12 декабря по 22 января активировать в клиенте специальную кнопку. Персонажи также принесут в «Мир танков» тематические декали. Больше информации по ссылке.