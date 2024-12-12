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Привязка «Госуслуг» к Steam будет лишь одним из вариантов авторизации — депутат Госдумы

Привязка «Госуслуг» к Steam будет лишь одним из вариантов авторизации — депутат Госдумы
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Недавно издание «Коммерсантъ» рассказало о ранней редакции нового законопроекта, предлагающего ввести требование для всех игровых площадок. Согласно тексту документа, в стране хотят сделать возможной регистрацию россиян в подобных сервисах только по номеру телефона или «Госуслугам».

Теперь ситуацию прокомментировал депутат Госдумы Антон Горелкин. По его словам, цель законопроекта могли расценить неверно и никто не собирается запрещать иностранные игровые сервисы.

На самом деле, никакого запрета иностранных игровых сервисов законопроект не содержит, как и никаких невыполнимых требований. Мы хотим, чтобы распространители игр дали их разработчикам возможность предупреждать пользователей об особенностях игрового контента (сцены жестокости, насилия, употребления алкоголя и наркотиков и так далее)… Вторая деталь, на которой концентрируются критики инициативы, – якобы иностранные платформы не захотят интегрироваться с Госуслугами. Но законопроект даёт распространителям игр целых три варианта верификации пользователей, один из которых – при помощи телефонного номера.

Также Горелкин добавил, что внесение данного законопроекта станет приглашением к дискуссии представителей индустрии.

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