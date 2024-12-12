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Звезда «Стальной хватки» Харрис Дикинсон хочет сыграть Джона Леннона в фильме Сэма Мэндеса

Звезда «Стальной хватки» Харрис Дикинсон хочет сыграть Джона Леннона в фильме Сэма Мэндеса
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Звезда «Стальной хватки» Харрис Дикинсон пообщался с журналистами издания Variety. В ходе разговора актёр заявил, что хотел бы сыграть Джона Леннона в будущем биографическом фильме Сэма Мэндеса («Красота по-американски»).

Было бы здорово реализовать это. Мне кажется, что идея объединиться с Сэмом и сделать нечто подобное, невероятно захватывающая. Джон Леннон — достаточно серьёзная роль.

Ожидается, что грядущий фильм о легендарной группе The Beatles будет состоять из четырёх частей, каждая из которых расскажет об одном участнике ливерпульской четвёрки. Согласно данным СМИ, роль Пола Маккартни исполнит Пол Мескал («Гладиатор 2»), а Джорджа Харрисона — Чарли Роу («Рокетмен»).

Сроки и дата премьеры новой картины Сэма Мэндеса пока не раскрываются.

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