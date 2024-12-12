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Дэдпул и Чудо-Женщина — в благотворительной рекламе о помощи детям

Дэдпул и Чудо-Женщина — в благотворительной рекламе о помощи детям
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На канале Райана Рейнольдса вышел рекламный ролик с участием Дэдпула, Кидпула и Чудо-Женщины в исполнении Линды Картер. Актёр выпустил видео в качестве поддержки кампании по сбору средств больным детям.

Видео доступно на YouTube-канале Ryan Reynolds. Права на видео принадлежат Marvel.

В опубликованном ролике Дэдпул и Кидпул решают заняться благотворительностью, однако понимают, что у них «не тот возрастной рейтинг». Затем на помощь к героям приходит Линда Картер — исполнительница роли Чудо-Женщины в одноимённом сериале 1976 года. После короткого диалога Картер примеряет рождественский свитер и садится к персонажам в праздничные сани.

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