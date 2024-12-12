Вышел трейлер боевика «Новокаин» со звездой «Пацанов» Джеком Куэйдом

Кинокомпания Paramount Pictures опубликовала дебютный трейлер боевика «Новокаин» со звездой «Пацанов» Джеком Куэйдом. В ролике показали сцены погони, ограбление банка и несколько жестоких эпизодов.

Видео доступно на YouTube-канале Paramount Pictures. Права на видео принадлежат Paramount Pictures.

Лента расскажет о скромном интроверте с редким генетическим расстройством, благодаря которому он не чувствует физической боли. Его жизнь переворачивается, когда девушку берут в заложники во время ограбления банка, а его уникальная особенность превращается в суперсилу.

Режиссёрами картины выступили Дэна Берка и Роберта Олсена. Мировая премьера картины состоится 14 марта 2025 года.

Первый постер