В Epic Games Store раздают выживач The Lord of the Rings: Return to Moria

12 декабря в цифровом магазине Epic Games Store стартовала раздача выживача The Lord of the Rings: Return to Moria. Забрать игру себе на аккаунт геймеры смогут в течение суток — сделать это смогут даже владельцы российских аккаунтов.

Раздача тайтла продлится вплоть до 19 декабря.

Фото: Epic Games

The Lord of the Rings: Return to Moria рассказывает о компании гномов, которые пытаются отвоевать Морию и восстановить давно утраченное древнее королевство Кхазад-Дум. Игрокам предстоит добывать железо, золото и другие полезные ископаемые для создания снаряжения и построек.

Ежедневная раздача будет проходить до конца года. Ближе к концу месяца магазин продлит раздачу последнего проекта на неделю, которая завершится в начале января.