Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Анонсирован четвёртый фильм по «Волшебнику изумрудного города» — премьера в 2029 году

Анонсирован четвёртый фильм по «Волшебнику изумрудного города» — премьера в 2029 году
Комментарии

В рамках презентации «Централ партнершип» анонсировали четвёртый фильм по «Волшебнику изумрудного города». Новая часть франшизы получит подзаголовок «Урфин Джюс». Премьера картины состоится в 2029 году, однако точная дата пока не раскрывается.

Также в рамках мероприятия было объявлено, что всего по книгам Александра Волкова планируется dsgecnbnm семь фильмов.

Фото: «Бюллетень кинопрокатчика»

«Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» расскажет о девочке Элли и её псе Тотошке, которые оказываются в волшебной стране Жевунов. Для того чтобы выбраться оттуда, герои отправляются на поиски Волшебника в Изумрудный город.

Первый фильм серии выйдет в кинотеатрах России уже 1 января.

Материалы по теме
Авантюра на века: обзор фильма «Приключения Паддингтона 3»
Авантюра на века: обзор фильма «Приключения Паддингтона 3»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android