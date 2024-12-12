Анонсирован четвёртый фильм по «Волшебнику изумрудного города» — премьера в 2029 году

В рамках презентации «Централ партнершип» анонсировали четвёртый фильм по «Волшебнику изумрудного города». Новая часть франшизы получит подзаголовок «Урфин Джюс». Премьера картины состоится в 2029 году, однако точная дата пока не раскрывается.

Также в рамках мероприятия было объявлено, что всего по книгам Александра Волкова планируется dsgecnbnm семь фильмов.

Фото: «Бюллетень кинопрокатчика»

«Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» расскажет о девочке Элли и её псе Тотошке, которые оказываются в волшебной стране Жевунов. Для того чтобы выбраться оттуда, герои отправляются на поиски Волшебника в Изумрудный город.

Первый фильм серии выйдет в кинотеатрах России уже 1 января.