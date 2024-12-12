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По «Тому и Джерри» снимут новый фильм

По «Тому и Джерри» снимут новый фильм
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Компания Warner Bros. Animation анонсировала новый фильм «Том и Джерри». Сценаристами грядущей ленты выступят Рашида Джонс, Уильям МакКормик и Майкл Говьер. Подробности сюжета, актёрский состав и другие детали пока не раскрываются.

Предыдущий полнометражный фильм «Том и Джерри» вышел в 2021 году. Лента рассказывала о Кайле, сотруднице престижного отеля, где обитает мышонок Джерри, рискующий нарушить ход дорогой свадьбы, которая нанимает уличного кота Тома, чтобы разобраться с наглым грызуном.

Картина получила смешанные отзывы как от критиков, так и рядовых зрителей. Режиссёром выступил Тим Стори («Сезон ураганов»).

Сроки и дата премьеры нового фильма по «Тому и Джерри» ещё неизвестны.

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