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Вышел первый трейлер мультфильма «Looney Tunes: Космическое вторжение»

Вышел первый трейлер мультфильма «Looney Tunes: Космическое вторжение»
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Кинокомпания Warner Bros. опубликовала дебютный трейлер мультфильма «Looney Tunes: Космическое вторжение». В ролике показали культовых героев Даффи Дака и Порки Пига, ряд комичных эпизодов, а также первую встречу с пришельцами.

Видео доступно на YouTube-канале WB Kids. Права на видео принадлежат Warner Bros.

Согласно синопсису, в результате баловства на конфетной фабрике Даффи Дак и Порки Пиг узнают о тайном заговоре инопланетян, которые хотят завоевать Землю. Герои должны работать вместе, чтобы остановить пришельцев и не взбесить друг друга.

Проект выступит спин-оффом «Весёлых мелодий: Мультфильмы». Ко всему прочему, картина станет первым полнометражным анимационным фильмом в серии Looney Tunes, которая выйдет в прокат в кинотеатрах.

Премьера мультфильма «Looney Tunes: Космическое вторжение» состоится 20 февраля.

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