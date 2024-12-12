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Расписание матчей ESL One Bangkok 2024 по Dota 2 на 13 декабря (ЕСЛ Бангкок по Доте)

Расписание второго дня плей-офф ESL One Bangkok 2024 по «Доте»
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13 декабря продолжится плей-офф престижного чемпионата ESL One Bangkok 2024 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

По итогам сегодняшних матчей команды, которые проиграют свои серии, покинут соревнование.

Расписание игр ESL Bangkok по «Доте» на 13 декабря, пятница:

  • 8:00. Нижняя сетка, Shopify Rebellion (Северная Америка) — Team Liquid (Швеция);
  • 11:35. Нижняя сетка, Team Spirit (Россия) — Nigma Galaxy (Ливан);
  • 15:05. Нижняя сетка, Team Falcons (Ближний Восток) — победитель первой серии.

Топ-турнир ESL One Bangkok 2024 по Dota 2 проходит в LAN-формате с 9 по 15 декабря в Бангкоке, Таиланд. В рамках ивента 12 команд разыгрывают 20 940 EPT-очков и $ 1 млн.

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