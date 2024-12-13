Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Shanghai Major 2024. Плей-офф. День 10
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
09:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Первый трейлер «Ведьмака 4» с взрослой Цири показали на The Game Awards 2024

Первый трейлер «Ведьмака 4» с взрослой Цири показали на The Game Awards 2024
Аудио-версия:
Комментарии

Первый трейлер «Ведьмака 4» показали во время игровой премии The Game Awards 2024. В рамках дебютного ролика разработчики показали кадры боевых сцен и катсцены с персонажами — в их числе позрослевшая Цири. Вероятно, она станет главной героиней.

Игра создаётся на Unreal Engine 5 для ПК и консолей — геймплей показали на ещё новой видеокарте NVIDIA, которую представят в январе. Дата релиза и другие подробности пока не сообщаются.

Видео доступно на YouTube-канале The Witcher. Права на видео принадлежат CD Projekt RED.

Разработка новой части «Ведьмака» перешла в активную стадию в этом году — сейчас к проекту присоединились члены команды Cyberpunk 2077.

Церемония награждения The Game Awards 2024 проходит в Лос-Анджелесе, США. В рамках премии традиционно выделяют главные игровые проекты по итогам года, а также представляют будущие релизы.

Материалы по теме
Все новости с The Game Awards 2024 — LIVE
Live
Все новости с The Game Awards 2024 — LIVE
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android