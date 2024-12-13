Первый трейлер «Ведьмака 4» с взрослой Цири показали на The Game Awards 2024

Первый трейлер «Ведьмака 4» показали во время игровой премии The Game Awards 2024. В рамках дебютного ролика разработчики показали кадры боевых сцен и катсцены с персонажами — в их числе позрослевшая Цири. Вероятно, она станет главной героиней.

Игра создаётся на Unreal Engine 5 для ПК и консолей — геймплей показали на ещё новой видеокарте NVIDIA, которую представят в январе. Дата релиза и другие подробности пока не сообщаются.

Видео доступно на YouTube-канале The Witcher. Права на видео принадлежат CD Projekt RED.

Разработка новой части «Ведьмака» перешла в активную стадию в этом году — сейчас к проекту присоединились члены команды Cyberpunk 2077.

Церемония награждения The Game Awards 2024 проходит в Лос-Анджелесе, США. В рамках премии традиционно выделяют главные игровые проекты по итогам года, а также представляют будущие релизы.