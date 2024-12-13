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Представлена Elden Ring: Nightreign — кооп-игра от FromSoftware

По Elden Ring выйдет отдельная кооп-игра — на The Game Awards показали первый трейлер
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В рамках церемонии награждения The Game Awards 2024 студия FromSoftware представила новую игру по вселенной Elden Ring — это будет кооперативный приключенческий экшн.

Подробностей о дате выходе Elden Ring: Nightreign пока нет, но в ролике можно увидеть сражения и локации в духе прошлых игр студии FromSoftware, таких как Dark Souls и основная Elden Ring.

Видео доступно на YouTube-канале Bandai Namco Entertainment America. Права на видео принадлежат FromSoftware.

Ежегодная премия The Game Awards проходит с 2014 года и традиционно отмечает достижения в индустрии компьютерных игр. Помимо церемонии награждения, организаторы представляют новые проекты, которые готовятся к релизу в будущем.

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