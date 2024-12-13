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Final Fantasy 7: Rebirth выйдет на ПК уже 23 января 2025 года

Final Fantasy 7: Rebirth выйдет на ПК уже 23 января 2025 года
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Игра Final Fantasy 7: Rebirth получит ПК-версию — она станет доступна игрокам с 23 января 2025 года. Анонс состоялся в рамках премии The Game Awards 2024.

Изначально новая FF вышла экслюзивно для консоли PlayStation 5. Версия игры для ПК получит улучшенную графику и поддержку современных апскейлеров.

Фото: TGA 2024

Ежегодная премия The Game Awards проходит с 2014 года и традиционно отмечает достижения в индустрии компьютерных игр. Помимо церемонии награждения, организаторы представляют новые проекты, которые готовятся к релизу в будущем — сегодня игроки уже увидели первый трейлер «Ведьмака 4» и новую игру по Elden Ring.

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