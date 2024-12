Новая кооп-игра Split Fiction от создателей It Takes Two выйдет 6 марта – трейлер

Геймдизайнер Юсеф Фарес представил свою новую игру на премии The Game Awards — кооперативный проект получил название Split Fiction.

Игра будет развивать успешный опыт прошлых проектов, таких как It Takes Two и A Way Out. Релиз рассчитан на прохождение вдвоём.

Видео доступно на YouTube-канале Electronic Arts. Права на видео принадлежат Electronic Arts.

Церемония награждения The Game Awards 2024 проходит в Лос-Анджелесе, США. В рамках премии традиционно выделяют главные игровые проекты по итогам года, а также представляют будущие релизы. Ранее игроки уже увидели дебютный трейлер «Ведьмака 4» с Цири.