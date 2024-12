Первый геймплей Borderlands 4 — релиз игры состоится в 2025 году

Разработчики Borderlands 4 представили дебютный ролик с геймплеем своей игры в рамках церемонии награждения The Game Awards 2024.

Игра выйдет в 2025 году, хотя точной даты релиза всё ещё нет.

Видео доступно на YouTube-канале Xbox. Права на видео принадлежат 2K Games.

Третья и пока последняя основная часть «борды» вышла в 2019 году, а в 2022-м состоялся релиз двух спин-оффов — New Tales from the Borderlands и Tiny Tina’s Wonderlands.

Премия The Game Awards 2024 проходит в 11-й раз. На церемонии вручают 30 наград разработчикам игр, актёрам, видеоблогерам и киберспортсменам, лучше всего проявивших себя в этом году.