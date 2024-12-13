Sunset Lover из Spirit по MLBB назвал лучших и худших героев в текушей «мете»

Игроки Team Spirit Станислав SAWO Решняк и Кемиран Sunset Lover Кочкаров из состава по Mobile Legends: Bang Bang специально для «Чемпионата» ответили на несколько вопросов об игре и команде.

Капитан ростера Решняк объяснил, как эмоции влияют на игроков его команды:

Для некоторых игроков из нашей команды это позитивный фактор, а для некоторых — наоборот. Я думаю, для всех команд это всегда индивидуально.

Затем «мидер» Team Spirit Сансет в рамках мини-интервью ответил на несколько случайных вопросов:

— Опиши каждого из своих тиммейтов как героя MLBB.

— Kid Bomba — Akai, ONESHOT — Lancelot, SAWO — Diggie, надеюсь, мудрый. А Hiko… Ну, я по лору не шарю за героев ML, но возьмём ему Wanwan — девочка, она энергичная, прыгает туда-сюда, он тоже такой бодрый. Себя… Хм, Novaria.

— Назови несколько героев для «мида»: самых «метовых», самых слабых и твоих личных фаворитов.

— Самыми «метовыми» будут Zhuxin и Valentina. Худшие — это какие-нибудь Nana, Eudora и Kimmy. Я предпочитаю Gord — это мой любимый герой.

— Если не MLBB, то во что бы ты играл?

— «Дота».

— Если в коммуникации резко запретят маты, как это повлияет на вашу игру?

— Будет очень тяжело (смеётся).

— Можешь назвать самое запоминающееся сообщение, которое ты получал от фаната?

— Каждое сообщение приятное, когда за нас болеют. Не могу что-то конкретное выделить. Слова поддержки всегда радуют.

— Как ты видишь свою киберспортивную «пенсию»? Чем бы ты хотел заниматься после завершения игровой карьеры?

— Хм… Ну, всё будет зависеть от того, что я захочу. Может, я захочу быть тренером, а может, захочу комментировать турниры. Может, я вообще захочу быть просто медиа-персоной и всё. Пока я не знаю.

— С кем из представителей про-сцены ты бы вышел на дружеский бой по правилам MMA?

— С Puncher.

На текущий момент российская Team Spirit гарантировала себе попадание как минимум в топ-4 на престижном чемпионате M6 World Championship по MLBB.