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Onimusha Way of the Sword от Capcom выйдет в 2026 году

Новая игра серии Onimusha выйдет в 2026 году – первый трейлер
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Студия Capcom анонсировала экшн-приключение Onimusha Way of the Sword — новую часть игровой серии в стилистике феодальной Японии. Игра выйдет в 2026 году.

На премии The Game Awards разработчики представили трейлер с локациями и яркими сражениями.

Видео доступно на YouTube-канале Geoff Keighley. Права на видео принадлежат Capcom.

Последняя основная часть Onimusha вышла 12 лет назад — после Capcom лишь выпустили Warlords и работали над VR-игрой по вселенной.

Церемония награждения The Game Awards 2024 проходит в Лос-Анджелесе, США. В рамках премии традиционно выделяют главные игровые проекты по итогам года, а также представляют будущие релизы.

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