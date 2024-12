Новая игра серии Onimusha выйдет в 2026 году – первый трейлер

Студия Capcom анонсировала экшн-приключение Onimusha Way of the Sword — новую часть игровой серии в стилистике феодальной Японии. Игра выйдет в 2026 году.

На премии The Game Awards разработчики представили трейлер с локациями и яркими сражениями.

Видео доступно на YouTube-канале Geoff Keighley. Права на видео принадлежат Capcom.

Последняя основная часть Onimusha вышла 12 лет назад — после Capcom лишь выпустили Warlords и работали над VR-игрой по вселенной.

Церемония награждения The Game Awards 2024 проходит в Лос-Анджелесе, США. В рамках премии традиционно выделяют главные игровые проекты по итогам года, а также представляют будущие релизы.