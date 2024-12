Ремастер The Last of Us 2 выйдет на ПК 4 марта

Создатели The Last of Us 2 сообщили дату выхода ремастер-версии игры на ПК — геймеры смогут оценить улучшенную версию сиквела с 4 марта 2025 года.

Страница The Last of Us Part II Remastered уже доступна в Steam. Цена неизвестна, но проект можно добавить в желаемое.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат PlayStation.

Оригинальная игра вышла в 2020 году, однако спустя всего три года разработчики решили выпустить ремастер с улучшенной графикой и новыми костюмами для героев. Изначально The Last of Us Part II Remastered, выпущенная в январе этого года, была эксклюзивом PlayStation 5.

Церемония награждения The Game Awards 2024 проходит в Лос-Анджелесе, США. В рамках премии уже состоялись несколько громких анонсов — среди них первый трейлер «Ведьмака 4» и новая игра от авторов It Takes Two.