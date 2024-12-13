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Новый трейлер Mafia: The Old Country — следующая «Мафия» выйдет летом 2025 года

Новый трейлер Mafia: The Old Country — следующая «Мафия» выйдет летом 2025 года
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Студия Hangar 13 представила свежий трейлер своей игры Mafia: The Old Country в рамках церемонии награждения The Game Awards 2024.

Разработчики также сократили окно релиза до трёх месяцев — новая часть «Мафии» выйдет летом 2025 года на ПК, Xbox Series и PlayStation 5.

Видео доступно на YouTube-канале Mafia Game. Права на видео принадлежат Hangar 13.

Как было объявлено ранее, события игры развернутся в Сицилии 1900-х годов. Mafia: The Old Country станет приквелом первой части и расскажет о беспощадной эпохе борьбы за власть между противоборствующими мафиозными кланами. Проект получит полный перевод на русский, в том числе озвучку.

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