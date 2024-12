Анонсирована игра Intergalactic — новый проект от авторов The Last of Us

Студия Naughty Dog представила свою новую игру — экшен Intergalactic. Создатели The Last of Us и серии Uncharted работают над ней с 2020 года и на премии The Game Awards представили первый трейлер проекта.

Подробностей о новой игре пока нет: судя по всему, Intergalactic не связана с другими релизами Naughty Dog и станет частью новой франшизы.

Действие Intergalactic происходит в далёком будущем и предлагает игрокам роль Джордан А. Ман, опасного охотника за головами, которая оказывается на Семпирии — далекой планете, связь которой с внешней вселенной прервалась сотни лет назад. Джордан придётся использовать все свои навыки и смекалку, если она надеется стать первым человеком за 600 лет, покинувшим её орбиту.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Naughty Dog.

Помимо Intergalactic, на The Game Awards показали трейлеры «Ведьмака 4» и новой «Мафии», а также представили несколько новых игр. Все анонсы утра можно найти в нашем материале.