Astro Bot — игра года по версии The Game Awards 2024

Платформер Astro Bot от студии Team Asobi получил главную награду на премии The Game Awards 2024. Проект Sony в борьбе за титул «Игра года» опередил Balatro, Black Myth: Wukong, Elden Ring: Shadow of the Erdtree, Final Fantasy VII Rebirth и Metaphor: ReFantazio.

Помимо этого, Astro Bot победила в номинациях «Лучшая игровая режиссура», «Лучшая семейная игра» и «Лучшая приключенческая экшен-игра». По три награды получили Metaphor: ReFantazio и Balatro.

11-я ежегодная церемония награждения премии The Game Awards прошла этой ночью в Лос-Анджелесе и традиционно отметила достижения в индустрии компьютерных игр. Помимо церемонии награждения, организаторы представили ряд новых проектов, среди которых оказались «Ведьмак 4» и следующая игра от авторов It Takes Two.