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Свежий выпуск издания Empire украсил фильм «Капитан Америка: Дивный новый мир»

Свежий выпуск издания Empire украсил фильм «Капитан Америка: Дивный новый мир»
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Фильм «Капитан Америка: Дивный новый мир» заслужил почётное место на обложке свежего выпуска издания Empire. Номер выйдет в феврале 2026 года.

На нём красуется новый Капитан Америка в исполнении Энтони Маки (который был Соколом в киновселенной Marvel) и Красный Халк, сыгранный Харрисоном Фордом.

Фото: Empire

Фото: Empire

«Дивный новый мир» станет мягкой перезагрузкой серии фильмов о Капитане Америка. Роль главного представителя Мстителей досталась Сэму Уилсону — теперь перед ним стоит задача защитить весь мир от новой напасти. В этом деле ему поможет президент США Таддеус «Громовержец» Росс, которого сыграл знаменитый Харрисон Форд. По сюжету его персонаж сможет превращаться в Красного Халка.

Премьера фильма «Капитан Америка: Дивный новый мир» состоится 14 февраля 2025 года.

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