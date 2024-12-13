Фильм про НЛО от Стивена Спилберга ознаменует «возвращение к классике» режиссёра

Во время недавнего интервью Дэвид Кепп, который работал с режиссёром Стивеном Спилбергом над фильмами «Парк Юрского периода», «Война миров» и «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа», рассказал про новую ленту постановщика.

Новая картина, как уже известно, будет посвящена НЛО. По словам Кеппа, эта лента станет данью уважения классическим фильмам Спилберга.

Фильм, возможно, отсылает к прошлому. К тому времени, когда он делал всё иначе, но перестал так делать.

Новая картина разрабатывается на основе оригинальной идеи Спилберга, однако никаких других деталей пока нет, как и информации про актёрский состав.

Фильм Спилберга выйдет в мировом прокате 15 мая 2026 года.