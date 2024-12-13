Появилось фото корпуса iPhone 17 — с горизонтальными камерами

В китайской соцсети Weibo появилась реальная фотография рамки iPhone 17. Изображение опубликовал китайский инсайдер под ником Schrodinger's British Shorthair, который считается надёжным в сообществе.

На фотографии корпуса видны вырезы под кнопку включения и слота для SIM-карты или, возможно, клавиши Camera Control справа. Слева расположены привычные вырезы под кнопки регулировки громкости и Action Button. На фото также видно, что iPhone 17 получит горизонтальный блок камер, как, например, у смартфонов Google Pixel.

Фото: Weibo

Представить iPhone 17 должны осенью 2025 года, тогда же стартуют и продажи нового гаджета iPhone.