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Звезда новых «Охотников за привидениями» Маккенна Грейс сыграет в «Крике 7»

Звезда новых «Охотников за привидениями» Маккенна Грейс сыграет в «Крике 7»
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Издание Deadline сообщило, что актриса Маккенна Грейс, известная по новой дилогии «Охотников за привидениями», «Леденящим душу приключениям Сабрины» и другим лентам, сыграет в седьмой части «Крика».

Она присоединится к звезде франшизы Нив Кэмпбелл, которая вернётся к своей роли. В «Крике 7» появятся и новые лица: Изабель Мэй, Селеста О’Коннор и Асе Джерманн. Кортни Кокс повторит роль журналистки Гейл Уэзерс.

Седьмая часть франшизы расскажет о Сидни Прескотт и её дочери. Режиссёром «Крика 7» выступит Кевин Уильямсон, сценарист первого «Крика». Премьера фильма «Крик 7» состоится 27 февраля 2026 года.

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