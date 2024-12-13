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У «Ведьмака 4» появилась страница на сайте франшизы на русском языке с 4K-обоями

У «Ведьмака 4» появилась страница на сайте франшизы на русском языке с 4K-обоями
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Во время The Game Awards 2024 показали зрелищный кинематографический трейлер «Ведьмака 4», в котором главную роль сыграет Цири. Сюжетно это будет продолжение «Ведьмака 3», но про самого Геральта в трейлере, конечно же, ни слова.

После показа ролика разработчики на официальном сайте франшизы запустили раздел с «Ведьмаком 4». Он полностью переведён на русский язык. На странице можно почитать краткое описание игры, а также скачать обои в 4K-разрешении — там же можно оценить и локализованный логотип проекта.

«Ведьмак 4» — одиночная ролевая игра с открытым миром от CD Projekt RED. Главной героиней новой саги станет Цири — наёмная охотница на чудовищ, странствующая по жестокому и мрачному миру. Игра создаётся на Unreal Engine 5 и призвана стать самой масштабной и многообещающей игрой с открытым миром во вселенной «Ведьмака».

Обои с игрой

Фото: CD Projekt RED

Фото: CD Projekt RED

Фото: CD Projekt RED

Игра создаётся на Unreal Engine 5 для ПК и консолей. Релиз состоится когда-нибудь, даже примерную дату пока что не назвали.

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