У «Ведьмака 4» появилась страница на сайте франшизы на русском языке с 4K-обоями

Во время The Game Awards 2024 показали зрелищный кинематографический трейлер «Ведьмака 4», в котором главную роль сыграет Цири. Сюжетно это будет продолжение «Ведьмака 3», но про самого Геральта в трейлере, конечно же, ни слова.
После показа ролика разработчики на официальном сайте франшизы запустили раздел с «Ведьмаком 4». Он полностью переведён на русский язык. На странице можно почитать краткое описание игры, а также скачать обои в 4K-разрешении — там же можно оценить и локализованный логотип проекта.
«Ведьмак 4» — одиночная ролевая игра с открытым миром от CD Projekt RED. Главной героиней новой саги станет Цири — наёмная охотница на чудовищ, странствующая по жестокому и мрачному миру. Игра создаётся на Unreal Engine 5 и призвана стать самой масштабной и многообещающей игрой с открытым миром во вселенной «Ведьмака».
Обои с игрой
Фото: CD Projekt RED
Фото: CD Projekt RED
Фото: CD Projekt RED
Игра создаётся на Unreal Engine 5 для ПК и консолей. Релиз состоится когда-нибудь, даже примерную дату пока что не назвали.