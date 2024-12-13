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Анастасию Ивлееву убрали из актёрского состава сериала «Министерство всего хорошего»

Анастасию Ивлееву убрали из актёрского состава сериала «Министерство всего хорошего»
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По данным телеграм-канала «Культовые русские сериалы», Анастасию Ивлееву убрали из списка актёров предстоящего сериала «Министерство всего хорошего», хотя изначально она числилась в касте.

Канал предполагает, что Ивлееву в шоу заменила актриса «Содержанок» Маруся Фомина. Причины, по которым Ивлееву убрали из актёрского состава, не называют.

Режиссёром сериала выступил Александр Фомин («Молодой человек», «Восьмидесятые»). Главные роли исполнили Николай Фоменко, Владислав Прохоров, Лиза Ищенко. В съёмках также приняли участие Гоша Куценко и Ян Цапник.

В сериале будет восемь серий. Он выйдет в 2025 году.

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