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Перуанец K1 вернулся на про-сцену Dota 2 с новой командой

Перуанец K1 вернулся на про-сцену Dota 2 с новой командой
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Стал известен состав «микса» Team Gato, который выступит в открытых отборочных Америки к топ-турниру FISSURE PLAYGROUND Belgrade 2025 по Dota 2.

Среди участников квалификаций на FACEIT появился новый состав, куда вошли три именитых представителя Южной Америки, а также два малоизвестных игрока из Восточной Европы.

Состав Team Gato по «Доте»:

  • Гектор K1 Родригез;
  • Вениамин xn丶e Смирнов;
  • Данило CodeX Попович;
  • Родриго Lelis Лелис Сантос;
  • Леонардо Panda Эрнандес.

Каждый из игроков состава является свободным агентом. Последней командой K1, также известного как «Эль Чача», была HEROIC, а Lelis выступал за Nouns Esports. Дебют нового ростера можно будет увидеть 14 декабря во вторых открытых квалификациях к чемпионату от FISSURE.

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