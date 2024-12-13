Перуанец K1 вернулся на про-сцену Dota 2 с новой командой
Стал известен состав «микса» Team Gato, который выступит в открытых отборочных Америки к топ-турниру FISSURE PLAYGROUND Belgrade 2025 по Dota 2.
Среди участников квалификаций на FACEIT появился новый состав, куда вошли три именитых представителя Южной Америки, а также два малоизвестных игрока из Восточной Европы.
Состав Team Gato по «Доте»:
- Гектор K1 Родригез;
- Вениамин xn丶e Смирнов;
- Данило CodeX Попович;
- Родриго Lelis Лелис Сантос;
- Леонардо Panda Эрнандес.
Каждый из игроков состава является свободным агентом. Последней командой K1, также известного как «Эль Чача», была HEROIC, а Lelis выступал за Nouns Esports. Дебют нового ростера можно будет увидеть 14 декабря во вторых открытых квалификациях к чемпионату от FISSURE.
Комментарии